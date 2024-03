Andrea Reh, aktuelles Ortsbeiratsmitglied der Grünen, führt auch die Liste für die Wahl zum Gimmeldinger Ortsbeirat am 9. Juni an. Das haben die Grünen mitgeteilt. Außer Reh kandidieren auf der Grünen-Liste in Gimmeldingen noch Birgit Eschenlohr und Fabian Forsch.