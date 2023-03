In der Storchengasse im Ortsteil Geinsheim ist in Höhe der Hausnummer 66 von Montag bis Samstag, 20. bis 25. März, eine Vollsperrung erforderlich. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Ihren Angaben zufolge ist an diesem Anwesen die Neuverlegung einer Wasser-Netzanschlussleitung erforderlich.