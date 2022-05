Ein Gartenhaus-Brand im Harthäuserweg zwischen den Bahngleisen und dem Tierheim hat am Sonntagmorgen die Neustadter Feuerwehr gefordert. Laut Medienteam war das Feuer über die Polizei gemeldet worden. Als der Brand abgelöscht war, wurden die Überreste der Hütte auseinandergezogen, danach musste viel nachgelöscht werden. Um auch an versteckte Glutnester zu gelangen, wurde der Teleskop-Lader eines benachbarten Landwirts eingesetzt. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. In der Hütte hatte sich niemand aufgehalten. Die Brandursache ist noch nicht klar, der Schaden liegt laut Polizei bei rund 7500 Euro.