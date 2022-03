Der Fußgängersteg am Hauptbahnhof wird im Herbst verlängert und dann an den Gehweg der Schillerstraße angebunden. Dadurch wird es erstmals ein direkter Zugang vom Bahnhof zu den südlichen Stadtteilen geschaffen und der Weg um rund 600 Meter verkürzt. Bisher sind die Gleise 3 und 5 nur vom Bahnhofsvorplatz über den 2002 erbauten Steg oder durch den Tunnel erreichbar. Für die Verlängerung des Stegs haben Stadt und Bahn AG einen Vertrag geschlossen. Vorgesehen ist, den verlängerten Steg über eine Treppenanlage sowie Kinderwagenspur mit der Schillerstraße zu verbinden. Konstantin Boltenhagen, Abteilungsleiter Tiefbau, erklärte am Donnerstagabend im Hauptausschuss, dass der neue Steg im Oktober eingebaut werden soll. Die Teile würden in einer Werkstatt gefertigt und dann in wenigen Nächten montiert. Die Kosten steigen um rund 180.000 Euro auf 1,05 Millionen Euro, weil „sich die Stahlpreise verteuert haben“, so Oberbürgermeister Marc Weigel. Das Land fördert das Vorhaben mit 711.000 Euro. Die Kostensteigerung wurde vom Hauptausschuss abgesegnet. Auf Nachfrage von Rainer Grun-Marquart (Grüne) sagte Boltenhagen, dass die weiteren Bauarbeiten für den Ausbau des Bahnhof-Südeingangs Ende 2022 beginnen – sobald die Steg-Verlängerung abgeschlossen ist. Ernst Ohmer (CDU) und Friederike Graebert (Grüne) forderten zudem einen Aufzug am Steg. Dieser ist aktuell nicht vorgesehen, könne aber später noch realisiert werden, so Baudezernent Bernhard Adams.