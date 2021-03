Damit die Ausschreibungen für die Arbeiten am Fußgängersteg am Neustadter Hauptbahnhof vorbereitet werden können, wird die Stadt einen Bauvertrag mit der DB Station&Service AG und dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd abschließen. Dafür hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Im Vertragsentwurf enthalten sind unter anderem Regelungen bezüglich der Planung und Bau der Infrastrukturmaßnahme.

Bereits seit einigen Jahren steht fest, dass der vorhandene Fußgängersteg über das Gleis 5 bis zur südliche liegenden Schillerstraße verlängert werden soll. Dieser beginnt bislang am Bahnhofsvorplatz beziehungsweise den Bahnsteig 1 und schafft eine Verbindung zu den Bahnsteigen 2 und 3. Die Verlängerung soll über eine Treppenanlage mit Kinderwagenspur mit dem Gehweg der Schillerstraße/Alban-Haas-Straße verbunden werden. Dadurch wird erstmals ein direkter Zugang vom Bahnhof zu den südlichen Stadtteilen geschaffen.

Nach Angaben der städtischen Tiefbauabteilung liegen die Kosten für den Steg schätzungsweise bei einer Million Euro. Das Land hat im Frühjahr vergangenen Jahres einen Landeszuschuss in Höhe von rund 711.000 Euro bewilligt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, könnten noch bis Ende dieses Jahres die Fundamente erstellt werden. Der Steg könnte in einem nächsten Schritt während einer Sperrpause im Frühjahr kommenden Jahres aufgesetzt werden.