Mit null Punkten und 0:14 Toren liegt der 1. FFC Niederkirchen nach dem dritten Spieltag der Frauenfußball-Regionalliga Südwest auf dem letzten Tabellenplatz. So schlecht startete der FFC noch nie in eine Saison.

„Das Team ist extrem verjüngt“, betont FFC-Coach Andreas Hack. Eine 0:7-Heimschlappe gegen Aufsteiger SG Andernach II und nach dem spielfreien zweiten Spieltag eine weiteres 0:7 beim SC Bad Neuenahr lassen für Sonntag das Schlimmste befürchten. Die Niederkirchenerinnen genießen zwar Heimrecht, erwarten aber um 14 Uhr mit dem 1. FC Saarbrücken einen der Favoriten der Liga.

Neuaufbau nach Aderlass

„Unser Problem ist, es fehlt uns an Erfahrung und Körperlichkeit“, sagt Hack. Sechs Spielerinnen im Team seien jünger als 20 Jahre. „Wir hatten eine riesigen Aderlass vor der Saison und haben jetzt einen Neuaufbau – wir brauchen Geduld.“ Mit den erfahrenen Fußballerinnen, die den FFC nach der Runde 2021/2022 verlassen hätten, „haben wir über 300 Zweitligaspiele weniger“. Erfahrung könne man sich aber nicht kaufen. Die Stimmung im Team sei dennoch gut.

Nachdem der FCS in der vergangenen Saison zwar Regionalliga-Meister geworden, aber in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga am 1. FC Köln II gescheitert war, gilt er mit dem Zweitliga-Absteiger SV Elversberg sowie dem TSV Schott Mainz als Favorit. Da er beim 1. FC Riegelsberg am zweiten Spieltag nur ein 0:0 erreicht hatte, Mainz und Elversberg bisher ohne Punktverlust geblieben sind, fährt der FCS als Tabellendritter nach Niederkirchen.