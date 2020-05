Florian Schwertl (31), der seit 2017 als Spielertrainer beim Fußball-Landesligisten TuS Altleiningen tätig ist, spielt ab kommender Saison beim TuS Maikammer. Der Tabellenvierte der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel West, präsentierte nach Christian Bayer und Fabian Ortlieb den dritten Neuzugang mit Verbandsligaerfahrung.

Erfahrung aus Verbandsliga

„Florian soll der Mannschaft mehr Stabilität geben und unser Trainerteam ergänzen. Er soll in der kommenden Runde nicht nur Christian Bayer und mich im Trainings- und Spielbetrieb unterstützen, sondern auch unseren Torwarttrainer Manuel Hermosin helfen“, informierte Maikammers Cheftrainer Igor Keller. „Wir haben einen breiten und guten Kader und können nun mit diesem Trainerteam das Training variabler und häufiger in Kleingruppen gestalten“, ergänzte der zukünftige Co-Trainer Christian Bayer. Da Schwertl zur Zeit mit dem Bau eines Eigenheims beschäftigt sei und bald Nachwuchs erwarte, sei Keller klar, dass der erfahrene Neuzugang nicht immer zur Verfügung stehe, weshalb auch keine Wunderdinge zu erwarten seien. Keller: „Aber ich freue mich, dass dieser tolle Typ die Herausforderung Maikammer abgenommen hat“.

Früher beim VfL Neustadt und SV Geinsheim

Bevor Schwertl vor drei Jahren das Traineramt in Altleiningen, für den er bereits in der Saison 2014/2015 als Spieler aktiv gewesen war, annahm, hatte er mit Torsten Conrad den VfL Neustadt trainiert und zwischen seinem Rücktritt an der Haidmühle und seiner Rückkehr ins Leiningerland ein halbes Jahr das Trikot des SV Geinsheim getragen.