Als Niko Koutroubis Trainer des Frauenfußball-Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen war, setzte er Hannah Behrend fast ausschließlich im defensiven Mittelfeld ein. In dieser Saison beweist sie, dass sie auch torgefährlich ist. So erzielte Behrend am Samstag beim 2:0-Sieg gegen den SV Dirmingen das erste Tor des FFC selbst und lieferte zum zweiten die Vorlage. Mit drei Treffern ist sie nach Büsra Kuru die bisher zweiterfolgreichste Niederkirchener Torschützin.

Frau Behrend, ist es eine Vorgabe Ihres neuen Trainers Andreas Hack, dass Sie sich zuletzt häufig ins Angriffsspiel eingeschaltet haben?

Ja, ich habe eine neue Position,