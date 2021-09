Im Wahlkampf-Endspurt bekommt CDU-Direktkandidat Johannes Steiniger prominente Unterstützung. Friedrich Merz, der Fachmann für Wirtschaft und Finanzen im Zukunftsteam von Kanzlerkandidat Armin Laschet, spricht am Donnerstag ab 13 Uhr im Kelterhaus der Weinbiet-Manufaktur (An der Eselshaut 32) in Mußbach. Die CDU betont im Vorfeld, dass bei der Veranstaltung nur begrenzt Plätze im überdachten Freibereich zur Verfügung stehen. Daher und zur Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln ist eine Voranmeldung per E-Mail an kontakt@johannes-steiniger.de oder unter Telefon 06321/35958 erforderlich. Für den Eintritt gilt die 3G-Regel ( geimpft, genesen, getestet).