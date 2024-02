Das Medienteam der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt hat sich neu aufgestellt. Nicht nur sind jetzt 13 Personen aus allen Ausrückbereichen an der Medienarbeit beteiligt, sondern die Neustadter Wehr hat nun auch eigene Profile in den sozialen Medien Instagram und Facebook, wie Janina Klein informiert. Um die Bespielung der Kanäle @feuerwehr.nw werden sich Patrick Seebacher, Julia Böckmann, Lars Walter sowie Janina Klein kümmern.

„Wir haben einen Redaktionsplan über das ganze Jahr erstellt“, verrät Klein. Geplant ist unter anderen, die „Einheit des Monats“ und Ausrückbereiche der Feuerwehr sowie die Fahrzeuge vorzustellen. Zudem soll es einen regelmäßigen Wochenrückblick über die Story-Funktion auf Instagram geben. „Wir wollen mit den Beiträgen informieren, aufklären und zeigen, was alles hinter der Freiwilligen Feuerwehr steckt.“

Was macht eigentlich die Sondereinheit Gefahrenstoffzug? Was bedeutet „freiwillig“ in Bezug auf die Wehr? Und wie geht es den Frauen im Feuerwehrdienst? Solche und weitere Fragen sollen aufgegriffen und nebenbei auch Angebote und Veranstaltungen der Feuerwehr beworben werden. Der erste Beitrag ist für Dienstag geplant – schon einen Tag davor hatte die Feuerwehr bereits mehr als 110 Abonnenten, sogenannte Follower. Zuvor hatte nur der Löschzug 2 einen eigenen Instagram-Account (@feuerwehrnwloeschzug2).