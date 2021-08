Das Vergleichsfliegen des Flugsportvereins (FSV) Neustadt in Lachen-Speyerdorf endete, wie es vor einer Woche begonnen hatte: Der Wertungstag musste neutralisiert, also abgesagt werden. Einen Gewinner gab es trotzdem.

Der letzte Wertungstag des Lachener Vergleichsfliegens begann bei unglaublich hohen Temperaturen und Luftfeuchte-Werten, informiert Bernd Schwehm, Pressereferent des FSV Neustadt. Das Aufgabenbriefing wurde auf 11 Uhr verschoben. Gegen 13 Uhr entwickelten sich über dem Flugplatz in Lachen-Speyerdorf die ersten Wölkchen, sodass Sportleiter Frank Schwerdtfeger wieder Hoffnung schöpfte, die ausgeschriebene Tagesaufgabe im Rheintal doch noch fliegen lassen zu können. Doch die hochgeschleppten Thermikschnüffler hatten nichts Gutes zu berichten: Die Aufwinde unter den Wolken waren eher schwach und unzuverlässig. Der Wertungstag wurde abgesagt.

Für die Verantwortlichen im Vorstand des FSV ging es aber gleich weiter im Programm: Nach dem Einräumen der Vereinsflugzeuge in die große Halle wurde auf dem Hallenvorfeld die Jahreshauptversammlung des Vereins vorbereitet. Wegen der Corona-Pandemie war die Mitgliederversammlung im Frühjahr nicht möglich gewesen. Vorsitzender Reimar Möller startete die Versammlung nun am ungewöhnlichen Ort auf dem Hallenvorfeld im Schatten der Flugzeughalle. Mit corona-konformer Sitzordnung und einer Lautsprecheranlage. Neben den Berichten des Vorstandes und der Referenten gab es eine Reihe von Ehrungen: In der Saison 2020 hatten FSV-Flugschüler einige A-, B- und C-Prüfungen in der Ausbildung zum Segelflugzeugführer absolviert. Simon Dörr, Fabian Schwab und Carlo Maibaum schlossen ihre Ausbildung erfolgreich ab und haben nun die Segelflug-Lizenz.

Schwehm und Kaltenborn

In der vereinsinternen Streckenflug-Pokal-Wertung belegte Bernd Schwehm Platz eins bei den Senioren. Bei den Junioren erzielte Joachim Kaltenborn die meisten Streckenpunkte.

Geehrt wurde auch Ludwig Pfeiffer (80) aus Hambach mit der Ehrenmedaille des Flugsportvereins für seine langjährige Tätigkeit in verschiedenen Funktionen im Verein. Pfeiffer war als 17-Jähriger dem FSV beigetreten. Inzwischen hat er es auf mehr als 60 Jahre Vereinszugehörigkeit gebracht und ist der zweitälteste aktive FSV-Pilot, so Schwehm. Seine Ehrung war schon 2020 angesetzt, aber wegen der Pandemie abgesagt worden.

Möller geehrt

Der Luftsportverband Rheinland-Pfalz verlieh Reimar Möller die bronzene Ehrennadel für seine langjährige Arbeit zuerst als stellvertretender und jetzt als Vorsitzender des Flugsportvereins sowie seiner fast ebenso langen Tätigkeit im Verband. Dort ist er Mitglied der Segelflugkommission und Referent für Wettbewerbe.

Im Vergleichfliegen holten die erfahrensten Piloten den sportlichen Erfolg, so Schwehm. Vizeeuropameister Florian Theisinger (DJK Landau) sicherte sich mit seinem Copiloten und Schwiegervater Thomas Starck am letzten Wertungstag den ersten Platz in der Gesamtwertung, gefolgt von zwei weiteren Piloten aus Landau: Georg und Laurenz Theisinger. Den dritten Platz erflog sich Jan Hertrich vom SSV Ludwigshafen.

Schwerdtfeger Dritter

Als bester Neustadter Pilot landete Sportleiter Frank Schwerdtfeger mit dem doppelsitzigen Vereinsflugzeug „DuoDiscus“ und wechselnden Copiloten aus der Riege der Neustadter Nachwuchspiloten auf Platz fünf.

Die nächsten beiden Wochen wird es auf dem Fluggelände in Lachen vermehrt Ausbildungsflüge geben, berichtet Schwehm. Der Verein hält sein Sommerfluglager zu Hause ab. Es sind dann auch für Interessierte aus der 3G-Gruppe (getestet, geimpft, genesen) Schnupperflüge mit den zweisitzigen Vereinssegelflugzeugen möglich, informiert Schwehm.