Die evangelisch-methodistische Kirche Neustadt hat am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Die Feierlichkeiten sind damit aber noch längst nicht vorbei: Es sind noch weitere Aktionen geplant.

Auftakt des Jubiläums war ein Konzert des Barbershopchors „4’n More“ und des Quartetts „1mitBart3ohne“. Beim Festgottesdienst am Sonntagnachmittag sprachen unter anderem Dekan Andreas Rummel, Oberbürgermeister Marc Weigel sowie Johannes Klein, Vorsitzender der evangelischen Allianz Neustadt) Grußworte. Auch die englische Partnergemeinde Radcliffe on Trent gratulierte, wie Pastor Joachim Schumann mitteilte.

Im Herbst feiert die Gemeinde weiter. Übrigens nicht nur in Neustadt, sondern auch in der Kandeler Gemeinde, die ihren 100. Geburtstag begeht. In Neustadt öffnet die Gemeinde ab dem 8. September einen Gebetsraum, der neu eingerichtet wird. „Dort wollen wir uns zunächst einmal wöchentlich mittwochs von 19 bis 21 Uhr zu Gebet, Lob und Anbetung treffen. In dieser Zeit soll auch bewusst im Gebet auf Gott gehört werden“, berichtet Pastor Schumann. „Wir erhoffen uns daraus Impulse, die auch in die Stadt wirken.“

Nach außen öffnen

Die Gemeinde wolle im Herbst einen Prozess starten, bei dem sich das Gemeindeleben „wieder mehr den Bedürfnissen und Herausforderungen in Neustadt als Kommune stellt“. Getreu dem Matthäusevangelium (Kapitel 5, 13-16) wolle sie „Salz und Licht“ für die Stadt sein.

In Neustadt werden laut Schumann aktuell 30 Kirchenglieder gezählt, 25 Kirchenangehörige – das sind getaufte Personen, die die Kirchengliedschaft noch nicht eingegangen sind – sowie 22 Freunde, also Menschen, die am Gemeindeleben teilnehmen, aber nicht als Methodisten getauft sind.

Weitere Informationen zur Gemeinde im Internet unter www.emk-neustadt-weinstrasse.de.