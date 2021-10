Am Sonntag, 17. Oktober, gab es zwischen 2.10 und 2.30 Uhr einen Einbruchsversuch in ein Motorradfachgeschäft in der Hans-Böckler-Straße. Die Täter versuchten, durch Aufhebeln einer Tür in das Innere des Geschäfts zu gelangen. Das Vorhaben misslang jedoch, so die Polizei. Hinweise an die Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-933-0 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de.