Ein 41 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Chemnitzer Straße/Speyerdorfer Straße gestürzt, als er anhalten wollte. Laut Polizei verlor der Mann beim Bremsen die Kontrolle über sein Elektrofahrrad und stürzte über das Lenkrad auf die Straße. Der Mann trug keinen Helm und zog sich der Polizei zufolge „massive Kopfverletzungen“ zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt waren. Um den Vorfall aber genau aufklären zu können, sollen sich Zeugen unter Telefon 06321 8540 bei der Inspektion melden.