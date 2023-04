Kann ein Hang unterhalb des Schloßbergwegs abrutschen, wenn schwere Fahrzeuge auf dem Weg fahren? Der Gemeinderat Neidenfels will das jetzt untersuchen lassen.

Eine Prüfung der Stabilität des Hangs am Schloßbergweg sei grundsätzlich erforderlich, stellte Gregor Panczyk, Mitarbeiter der Abteilung Bauen und Natürliche Lebensgrundlagen der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht, im Gemeinderat Neidenfels fest. Stefan Weil (CDU) erinnerte daran, dass der Gemeinderat abgelehnt hatte, die Baugenehmigung eines dortigen Grundstücksbesitzers zu verlängern. Man habe befürchtet, dass der steile Hang instabil sei und der Schloßbergweg deshalb abrutsche, wenn er mit schweren Baufahrzeugen befahren werde. Weil: „Da die Kreisverwaltung die Baugenehmigung trotz der Ablehnung des Gemeinderats verlängert hat, forderten die anderen Anwohner, zu prüfen, ob der Hang diese Belastung aushält.“

Grundsätzlich sei es in Ordnung, wenn dies überprüft werde, nicht in Ordnung sei aber, dass die Gemeinde die dafür anfallenden Kosten von rund 8600 Euro zahlen solle, erklärte Weil. Wie Panczyk erläuterte, ist die Verlängerung der Baugenehmigung zwar der Anlass dafür, die Überprüfung in Auftrag zu geben, aber eigentlich wäre das ohnehin erforderlich gewesen. Denn jederzeit könnten schweren Fahrzeuge den Schloßbergweg befahren. Der Hang könnte dadurch ins Rutschen kommen.

Tonnagebegrenzung in Prüfung

Da der Schloßbergweg eine Gemeindestraße ist, ist die Gemeinde der sogenannte Straßenbaulastträger und damit für die Sicherheit verantwortlich. Wie Panczyk berichtete, überlege die Ordnungsabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung derzeit, ob vor der Überprüfung der Hangstabilität eine Tonnagebegrenzung für das Befahren des Schloßbergwegs angeordnet werden könne.

Weil erinnerte daran, dass einer der Anlieger, der nun eine Prüfung fordere, mit dazu beigetragen habe, dass der Hang beeinträchtigt sei. Als dieser Anlieger gebaut habe, sei ein Teil des Hangs abgegraben worden. Der Gemeinderat vergab einstimmig die Aufträge, um die Stabilität des Hangs zu überprüfen.