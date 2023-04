Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball-Drittligist TSG Haßloch gilt in der laufenden Saison als Überraschungsteam der Liga. In der vergangenen Saison hatte er in letzter Minute den Klassenverbleib gesichert. Jetzt spielt er oben mit. Trotzdem hat die TSG Sorgen.

Nach fast dreiwöchiger Pause befindet sich Handball-Drittligist TSG Haßloch wieder im Training. Bereits am Samstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, steht das prestigeträchtige Derby gegen die mHSG