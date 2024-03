Als vollen Erfolg für die Umwelt wertet die Freie-Wähler-Gruppe Forst den von ihr erneut initiierten Forster „Dreckweg-Tag“.

Über 40 Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich am Wochenende an der Aktion, darunter auch Ortsbürgermeister Bernhard Klein (CDU). Nach Angaben von Daniel Hack-Hayes vom FWG-Vorstand waren noch nie so viele Helferinnen und Helfer dabei, auch ganze Familien mit ihren Kindern seien im Einsatz gewesen. Sie durchkämmten in sieben Gruppen mehrere Stunden lang die Forster Flur und sammelten rund zwei Kubikmeter Müll und Abfälle.

Zu den überraschenden Fundstücken gehörte eine Bäckerei-Registrierkasse mit aufgeklebtem Glückscent sowie ein ausgeschlachteter 50-Kubikzentimeter-Motorroller, so Hack-Hayes. Müll, Abfälle und Schrott wurden in einem von der Verbandsgemeinde und dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises bereitgestellten Container entsorgt.