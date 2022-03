Seit November 2019 hat die Haßlocher Bürgerstiftung alle Genehmigung für die Nutzung ihrer beiden Säle in der alten Brauerei Löwer in der Tasche, aber Corona verhinderte bislang große Veranstaltungen. Das soll sich jetzt endlich ändern, und auch für die seit zwei Jahren verschobene offizielle Eröffnung gibt es nun einen Termin.

„Wir möchten jetzt gerne loslegen“, gibt die stellvertretende Vorsitzende Karin Alter-Hormes die Stimmung innerhalb der Initiative wieder – auch wenn, so ihre Einschränkung, im großen Saal, der unter normalen Bedingungen an die 500 Personen fasst, in Corona-Zeiten nur rund 250 eingelassen werden können. Die, die kommen, dürfen sich im März auf ein Gastspiel des Chawwerusch-Theaters und eine Dixieland-Matinee freuen, und im April auf ein großes Chorkonzert der Sängervereinigung Haßloch, dessen Erlös komplett der Bürgerstiftung zugute kommt. „Wir freuen uns sehr über diese Geste der Verbundenheit. Nach der Corona-Durststrecke soll es mit diesen Veranstaltungen auch finanziell wieder aufwärts gehen“, sagt Alter-Hormes.

Den Anfang macht am Freitag, 11. März, 20 Uhr, das Chawwerusch-Theater aus Herxheim mit „Supp. Schlimmer geht's immer“, einer Neuinszenierung eines im Jahr 2000 entstandenen Stücks der Südpfälzer Truppe, das die tragische Liebesgeschichte von Romeo und Julia aus ungewohnter Perspektive betrachtet: der von drei Köchinnen nämlich, die im Hause Capulet für Julias Hochzeitsmahl schuften – und sich auch schon einmal mit Gurken und Paprika bewerfen. Felix S. Felix, Miriam Grimm und Laura Kaiser spielen die drei Küchenfeen, die im Stil der Commedia dell’arte, der klassischen italienische Typenkomödie, auch mit Clownerie, Akrobatik und Musik in Form von traditionellen italienischen Volksliedern aufwarten.

Die Jazzer aus dem Blütenweg

Am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr folgen die „Blütenweg-Jazzer“, eine achtköpfige Oldjazz-Combo von der hessischen Bergstraße, die sich 1979 in einer Straße namens Blütenweg in Bensheim formierte und sich seitdem fröhlichem Dixieland und verjazzten Oldies verschrieben hat. Am Dienstag 5. April, um 19 Uhr folgt die Sängervereinigung mit ihrem Benefizkonzert, und die offizielle Eröffnung der Alten Brauerei Löwer ist im Juli geplant. Auch weitere Veranstaltungen für Herbst und Winter seien bereits in Planung, so Alter-Hormes, werden aber letztlich von der Entwicklung der Pandemie abhängen. Daran, dass sich der Saal Löwer als Kultur-Veranstaltungsort etablieren wird, hat sie keinen Zweifel. „Wir hatten ja die ganze Zeit schon so viele Anfragen, wollten aber eben erst einsteigen, wenn wir einigermaßen sicher sind, dass es auch geht.“

Info

Karten für das Chawwerusch-Gastspiel (18 Euro) und die Dixieland-Matinee (12 Euro) gibt’s schon jetzt in Haßloch im Chaos-Keller und im Friseursalon Roth in der Schillerstraße sowie unter 0160-3020118.