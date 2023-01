Ist es vielleicht schon ein kleiner Vorgeschmack auf die angedachte künftige enge Kooperation zwischen dem Pfalztheater und der Stadt Neustadt? Das Dreisparten-Haus aus Kaiserslautern weicht jedenfalls kommenden Montag mit einem seiner Stücke in den Saalbau aus, weil ja bekanntlich der heimische Große Saal wegen Wasserschadens auf länger nicht zur Verfügung steht. Für die Theatergänger aus der Barbarossa-Stadt wird dafür sogar ein Shuttle-Bus eingesetzt.

Aus Neustadter Perspektive vielleicht ein bisschen schade erscheint dabei, dass kein neues Stück angesetzt wurde, sondern mit Büchners „Woyzeck“ in der Fassung von Robert Wilson und mit den Songs von Tom Waits und Kathleen Brennan ausgerechnet eines, das im Saalbau bereits im November in der Abo-Reihe Schauspiel zu sehen war. Andererseits erwies sich die Inszenierung von Nicolai Sykosch um den gedemütigten, geknechteten, verspotteten, verprügelten, in den Wahn getriebenen und für wissenschaftliche Experimente missbrauchten Soldaten Woyzeck, der dann selbst zum Mörder wird, damals als so intensiv, so packend, dass man sie sich vielleicht gerne auch noch ein zweites Mal ansieht – oder die Gelegenheit jetzt nutzt, wenn man im Herbst keine gefunden hatte.

Gedacht ist das Gastspiel allerdings ohnehin in erster Linie für das darbende Kaiserslauterer Publikum, für das sogar eigens ein kostenloser Bus-Shuttle-Service eingerichtet wird, der um 18.30 Uhr direkt vor dem Pfalztheater startet. Wie viele Westpfälzer das Angebot für diesen unverhofften Trip an die Weinstraße nutzen, steht noch nicht fest. Einige Plätze für Interessierte aus der hiesigen Region sollten sich bei rund 1000 Sitzen allerdings schon noch finden.

Termin

Das neuerliche „Woyzeck“-Gastspiel des Pfalztheaters Kaiserslautern findet am Montag, 23. Januar, um 20 Uhr im Saalbau in Neustadt statt. Karten gibt es ab sofort an der Theaterkasse des Pfalztheaters (0631 3675 209, Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de) oder am Veranstaltungstag an der Abendkasse.