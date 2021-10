Pfarrer Andreas Rummel wird am Sonntag um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Stiftskirche von Oberkirchenrat Manfred Sutter in sein neues Amt als Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt eingeführt. Laut Dekanat ist die Anzahl der Sitzplätze coronabedingt begrenzt. Einige Plätze stehen aber noch zur Verfügung, die über ein Ticket-System gebucht werden können. Den Link zur Reservierung finden Interessierte unter https://www.stiftskirche-neustadt.de und dort unter der Rubrik Gottesdienste. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst von einem Bläserensemble unter der Leitung von Traugott Baur, einer Auswahl von Streichern vom Ensemble 1800 unter der Leitung von Konzertmeister Martin Joop und Gesangssolisten. Für den Gottesdienst und den anschließenden Empfang gilt die 2G+-Regel des Landes Rheinland-Pfalz.