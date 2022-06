Sowohl die CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch als auch die Diamonds Cheerleader des FC 23 Hambach waren an Pfingsten auf großer Fahrt.

Von den Haßlocher Cheerleadern nahmen die Fascinations, das erwachsene Frauenteam, im Elbauenpark Magdeburg am Eurocheermasters teil. Das gemischte Hambacher Erwachsenteam trat bei den Cheerleading-Championships in Bottrop in der Kategorie Senior Coed Level 4 an.

Als die Fascinations im Mai 2017 erstmals in Magdeburg antraten, mussten sie sich erst einmal daran gewöhnen, einen Wettkampf im Freien zu bestreiten. Sie erreichten Platz sechs. Nach ihrem zweiten Gastspiel in Sachsen-Anhalt traten sie nun die Heimreise aus Sieger an. „Unser Programm hatte den höchsten Schwierigkeitsgrad aller Teams. Von unseren drei fehlerfreien Pyramiden war das Publikum begeistert“, teilt Trainerin Stefanie Rocchia mit. Sie hat die Haßlocherinnen mit Annika Kuczpiol und Lara Theobald vorbereitet. „Zudem haben wir bei den Wertungskriterien Synchronität, Ausstrahlung und Gesamteindruck viele Punkte, in den Bereichen Teamtumbling, das sind Turnelemente, die von allen synchron ausgeführt werden, sogar die volle Punktzahl erhalten“, ergänzt sie. Die doppelten Längsachsendrehungen in den Stunts hätten sie hervorragend präsentiert. Rocchia: „Wir haben von 100 möglichen Punkten 70,3 erhalten. Ein sehr gutes Ergebnis.“

Auch die Hambacher Cheerleader kehrten zufrieden von ihrer ersten Meisterschaft seit der coronabedingten Pause zurück. „Bis auf einen Stunt war unser Programm fehlerfrei. Unsere Erwartungen wurden übertroffen“, sagt Jennifer Weber, die die Mannschaft mit Sophia Zinz und Olga Weirauch betreut, mit.