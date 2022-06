[Aktualisiert: 18.15 Uhr] Die von Cartoonist Steffen Boiselle angefertigten beiden Bilder von Erna und Schorsch, die zurzeit noch als Verschönerung der Notverglasung im „Lichtblick“-Hausratladen dienen, sind einem Bieter aktuell 1000 Euro wert. Der Erlös der Versteigerung kommt der Tagesbegegnungsstätte „Lichtblick“ zugute. Wer die 1000 Euro noch überbieten möchte, kann dies bis Freitag, 17 Uhr, tun per E-Mail an raule@lichtblick-nw.de, per Post (Amalienstraße 3, 67434 Neustadt) oder im Hausratladen.