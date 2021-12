Das vom Gesundheitsamt für das Seniorenzentrum Paul-Gerhardt-Haus Neustadt verhängte Besuchsverbot wird ab Mittwoch, 8. Dezember, vorzeitig aufgehoben und gilt nicht wie zunächst verkündet bis zum 13. Dezember. Das teilen die Diakonissen Speyer am Dienstagabend mit, zu dem das Haus gehört. Nach Bekanntwerden von drei Corona-Infektionen war das Haus am 1. Dezember vorsorglich für Besucher geschlossen worden. Bei einer PCR-Testung aller Bewohner und Mitarbeitenden seien keine weiteren Infektionsfälle festgestellt worden, heißt es weiter. Die beiden infizierten Bewohner sowie die infizierte Mitarbeiterin seien geimpft und hätten nur leichte Krankheitssymptome gezeigt. Sie befänden sich aktuell noch in Zimmerquarantäne beziehungsweise im Krankenstand und würden in den kommenden Tagen erneut per PCR getestet.