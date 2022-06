Der Landkreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt sind gemeinsam Modellregion im Förderprogramm „Tourismus für alle“. Dabei sollen auch rund 80 Kilometer des bestehenden Radwegenetzes barrierefrei ausgebaut werden. Die Arbeiten in Neustadt hat der Hauptausschuss des Stadtrats für 450.000 Euro an die Firma Gerst und Juchem aus Edenkoben vergeben, die Förderquote liegt bei 85 Prozent. Gebaut werden soll ab Mitte Juli 2022 bis Ende des Jahres. Die Strecke führt von Deidesheim kommend durch Mußbach, über den AVG-Kreisel durch Böbig und nutzt die Bahnunterquerung am Ende des Harthäuser Weges. Von dort geht es am Reitverein vorbei zum Ordenswald und unter der Autobahn durch Richtung Haßloch. Barrierefrei bedeutet, dass erschütterungsfreie beziehungsweise -arme Oberflächen mit einer Mindestbreite von 2,50 Meter verwendet werden, die die Begegnung mit Dreiräder ermöglichen. Wo notwendig, sind zusätzliche Ausweichstellen vorgesehen. Die Borde sind abgesenkt und Steigungen betragen maximal acht Prozent. Zudem sind angemessene Sichtmöglichkeiten vorgeschrieben sowie ausreichend große Aufstell- und Wendeflächen oder Querungshilfen.