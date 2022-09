Schwere Kopfverletzungen erlitt am Freitag gegen 15.10 Uhr ein 76-jähriger Pedelec-Fahrer in der Anilinstraße in Haßloch. Nach Angaben der Polizei berührte der Mann beim Linksabbiegen ein in dieselbe Richtung fahrendes Auto und stürzte. Da er mit dem Kopf auf die Fahrbahn prallte und keinen Schutzhelm trug, erlitt er schwere Kopfverletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden. Die 18-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird zurzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei, 06324 9330, pihassloch@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.