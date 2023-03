Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt Berufstätige, die ihre Aufgaben zwar außerhalb des Büros erledigen können, aber nicht am heimischen Schreibtisch sitzen möchten. Für sie gibt es nun in Neustadt eine moderne Form des Gemeinschaftsbüros. Wer dieses Angebot nutzt und warum die Pandemie das Projekt fördern kann.

Judith Katzler ist vertieft in ihren Aufgaben. Sie arbeitet am Schreibtisch, sitzt an jenem Dienstagvormittag aber weder in ihrem Büro bei der BASF in Ludwigshafen noch in ihrem