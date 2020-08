Einen Online-Vortrag zum Thema Kohleausstieg organisiert der Umwelt-Campus Birkenfeld am Montag, 24. August. Unter dem Titel „Kohleausstieg - was passiert wirklich?“ spricht ab 17 Uhr Kai Bergmann, Referent für deutsche Klimapolitik bei der Nichtregierungsorganisation Germanwatch. In einer anschließenden Diskussionsrunde stehen die Wissenschaftler Susanne Hartard und Tilman Cosack vom Umwelt-Campus Birkenfeld für Fragen zur Verfügung. Das Online-Format richtet sich vor allem an Schüler, aber auch an alle anderen Interessierten und soll eine Plattform zur Erweiterung des wissenschaftlichen Diskurses bieten. Die Veranstaltung ist kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Link zum Konferenzraum wird am Veranstaltungstag auf der Seite: https://www.umwelt-campus.de/neugierig/4f veröffentlicht. Die erste Folge dieser Reihe befasste sich mit dem Thema „Green IT und die globalen Auswirkungen der Digitalisierung“. Sie ist unter dem Link https://www.umwelt-campus.de/neugierig/4f abrufbar.