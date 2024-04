Bilderausstellung, Hildegard-von-Bingen-Vortrag, Führung durch die Steinbruch-Wald-Wildnis: Es ist einiges los im Museum „Nahe der Natur“ zur Saisoneröffnung am 21. April.

Mit einem ganztägigen Programm startet das mit dem Landessiegel Bildung für nachhaltige Entwicklung zertifizierte Staudernheimer Mitmach-Museum für Naturschutz „Nahe der Natur“ in der Schulstraße 47 am Sonntag 21. April, 11 bis 18 Uhr, in die Saison. Eröffnet wird dann eine Bilderausstellung mit Naturimpressionen von Christine Lukas. Um 11.45 Uhr hält die Hildegard-von-Bingen-Spezialistin Irmgard Weidner einen Vortrag, anschließend startet eine Meditation im Moosgarten. Um 14 Uhr führt das Museumsteam unter dem Titel „Mehr Wildnis wagen“ durch die Steinbruch-Wald-Wildnis mit vier Kilometer langen Pfaden. Eintritt kann auf freiwilliger Basis gezahlt werden.

Weitere Veranstaltungen stehen bereits fest: Am Pfingstsonntag, 19. Mai, 14 Uhr führt Sandra Kraus in die faszinierende Welt der Ameisen ein, am 9. Juni, 16 Uhr, gibt es Natur-Musik-Kabarett mit „Mon mari et moi“. Am 22. Juni bietet Christian Wustrau mit seiner Band Musikpoesie unter dem Titel „Vom Wachsen und Werden“ (18 Uhr). Die Naturgarten-Erlebnistage im Museum finden am 23. und 30. Juni statt und ab dem 7. Juli werden Kinderzeichnungen aus aller Welt aus einem UNESCO-Projekt in Szene gesetzt.

Info

Das Museum öffnet jeweils an Sonntagen mit ungeradem Datum von 11 bis 18 Uhr und an Mittwochen ungeraden Datums von 14 bis 18 Uhr.

Mehrsprachige Internetseite: www.nahe-natur.com