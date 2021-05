Ab Montag ist der Mannheimer Luisenpark wieder für alle Besucher geöffnet. Besucher müssen sich allerdings vorab anmelden und sich mit mancher noch bestehender Einschränkung arrangieren.

Nachdem der Besuch nach der vorsichtigen Wiederöffnung zunächst allein für Jahreskartenbesitzer möglich war, können nun wieder alle Parkfreunde den Luisenpark besuchen. Dabei gelten laut Mitteilung der Stadtpark-Gesellschaft aber weiterhin bestimmte Voraussetzungen, um Eintritt in die grüne Lunge zu bekommen.

Wie kann man sich anmelden?

So muss sich jeder Besucher unter www.luisenpark.de/anmeldung zunächst verbindlich anmelden. Anschließend erhält man eine E-Mail mit der Anmeldebestätigung. Diese muss dann entweder ausgedruckt und am Eingang vorzeigt oder mittels Smartphone nachgewiesen werden.

Für Menschen ohne Internet beziehungsweise für stark sehbeeinträchtigte Menschen gibt es die Möglichkeit, sich für den Parkbesuch telefonisch anmelden zu lassen. Dafür nimmt der Seniorenrat Mannheim von montags bis donnerstags, 14 bis 16 Uhr, Anmeldewünsche unter Telefon 0621/2939516 entgegen. Wer sich so anmeldet, muss am Parkeingang nur noch seinen Namen nennen.

Welche Nachweise sind nötig?

Außerdem müssen Besucher ab sechs Jahren bei Eintritt in den Luisenpark einen negativen Schnelltest einer öffentlichen Stelle vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Von der Testpflicht befreit sind genesene oder durchgeimpfte Personen. Als vollständig geimpft gelten Personen, die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung gegen das Coronavirus nachweisen können. Als genesen gelten Personen, die infiziert waren und daher über den Nachweis durch PCR-Test über eine bestätigte lnfektion verfügen. Auch dieses Testergebnis ist am Park-Eingang vorzulegen und darf nicht älter als sechs Monate sein. An den Parkeingängen werden Servicekräfte die Online-Anmeldung sowie die Test- oder Impfbescheinigung kontrollieren. Die Parkleitung bittet darum, die Verbindlichkeit der Anmeldung, ob online oder telefonisch über den Seniorenrat, zu respektieren.

Welche Regeln müssen beachtet werden?

Für alle erwachsenen Besucher besteht im Park die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund- und Nasenschutzes in Wartebereichen und WC-Anlagen, vor Tiergehegen und auf Spielplätzen. Zudem gelten auf dem gesamten Parkgelände die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Entsprechende Plakate im Park weisen die Besucher immer wieder darauf hin. Die Wiesen sind begehbar.

Welche Eingänge sind geöffnet?

Wegen geringer Nutzungszahlen seit der Wiederöffnung des Luisenparks bleiben die Zugänge Fichtestraße und Unterer Luisenpark für Besucher geschlossen. Die Eingänge Fernmeldeturm und Haupteingang sind dagegen wie gewohnt nutzbar.

Gibt es gesperrte Bereiche?

Auch müssen alle Räumlichkeiten mit Ausnahme der WC-Anlagen noch geschlossen bleiben. Dies betrifft unter anderem das Pflanzenschauhaus, das Freizeithaus, das Chinesische Teehaus, die Minicar-Anlage, die Duojing-Bahn, der Bollerwagenverleih, Brücken und Grotten in der Chinagartenanlage sowie Bereiche, in denen wegen vorherrschender Enge die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten. Gesperrte Bereiche sind durch Absperrbänder oder -gitter gekennzeichnet. Alle großen Wege sind laut Stadtpark-Gesellschaft aber offen, einem Rundgang steht daher nichts im Wege. Während auch die Parkrestaurants noch geschlossen bleiben, ist der Kiosk am Freizeithaus geöffnet.

Fahren die Gondolettas?

Und auch die Gondolettas gleiten ab Montag wieder über den Kutzerweiher. Der Betrieb der Boote ist allerdings coronakonform gestaltet. Wie gehabt, werden die Boote zum Einsteigen angehalten. Ein- und Ausstiegshilfen durch die Mitarbeiter sind aktuell aber nicht möglich. Und auch bei der Besetzung der Gondolettas wird es Einschränkungen geben, was nicht zuletzt auch zu längeren Wartezeiten führen kann.