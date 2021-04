Zunächst richtig verhalten hat sich laut Polizei am Dienstag gegen 13 Uhr ein 86-Jähriger in Mannheim, nachdem er einen Anruf von einem angeblichen Verwandten erhalten hatte, der vermeintlich Geld benötigte. Der Senior erinnerte sich nämlich an die betrügerische Vorgehensweise der Enkeltrickbetrüger und legte umgehend auf. Was der ältere Herr nicht ahnen konnte war, dass die Betrüger erneut anriefen und sich dieses Mal als LKA-Beamte ausgaben, die den vorherigen Anruf des falschen Enkels abgefangen hätten und nun die Täter überführen wollten. Hierzu plane man eine „fingierte Geldübergabe“. Nachdem die Betrüger die Telefonverbindung mehrere Stunden aufrechterhielten und den Rentner dabei massiv unter Druck setzten, Zehntausende Euro abzuheben, kam dieser der Aufforderung schließlich nach. Der 86-Jährige, der überzeugt war, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, deponierte einen fünfstelligen Betrag in einem Umschlag, der wenig später von den Betrügern abgeholt wurde. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.