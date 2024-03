Zum Verfolgerduell der Zweiten Wasserball-Bundesliga fährt der Tabellenvierte WSV Vorwärts Ludwigshafen am Samstag zum Dritten SV Weiden. Im Heimspiel hatte der WSV den Ex-Erstligisten sensationell 16:14 niedergerungen. Eine Wiederholung des Überraschungscoups ist einigermaßen unwahrscheinlich. Die Mannschaft des WSV hat mittlerweile ein anderes Gesicht, viele Spieler fehlen aus diversen Gründen. Die Gäste haben jedoch nichts zu verlieren. Los geht es in der Thermenwelt Weiden am Samstag, 18 Uhr.