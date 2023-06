Von den acht Kandidaten, die sich im ersten Wahlgang am 18. Juni für das Mannheimer Oberbürgermeisteramt beworben haben, bleiben im zweiten Durchgang am 9. Juli drei übrig: Christian Specht (CDU), Thorsten Riehle (SPD) und Uğur Çakir (unabhängig). Vor allem war mit Spannung erwartet worden, ob sich Grünen-Kandidat Raymond Fojkar ein weiteres Mal zur Wahl stellt. Doch nach seinem Ergebnis von 13,8 Prozent der Stimmen zog er es vor, nicht noch einmal anzutreten. Über eine mögliche Wahlempfehlung für den 9. Juli haben die Grünen noch nicht entschieden. Da keiner der Bewerber im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erreichte, findet am 9. Juli die Neuwahl statt. Dabei genügt dann eine einfache Mehrheit. Am 18. Juni hatte Christian Specht mit 45,6 Prozent klar vor SPD-Mann Thorsten Riehle gelegen, der 30,2 Prozent der Stimmen erreichte.