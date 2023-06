Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr soll das Pfalzfest im Ebertpark zum bestbesuchten Volksfest der Pfalz werden. Dieses Ziel haben sich Veranstalter Andreas Göbel und der Chef der Stadtmarketinggesellschaft Lukom, Christoph Keimes, gesetzt. Das zehntägige Fest startet Mitte Juni.

Natürlich ist der Festplatz vor der Eberthalle nicht größer geworden. Trotzdem ist mehr Platz entstanden. „Wir waren im Vorjahr mit den Marktständen im Mittelgang nicht so sehr zufrieden“, so Göbel. Deshalb wurde das Gelände neu eingeteilt und die Marktstände durch ein erweitertes Gastronomieangebot ersetzt. „Wir wollten mehr als Bratwurst, Steak und Pommes.“ Gemeinsam mit Lukom-Eventspezialist Christian Diehl habe er seit einem Jahr am Konzept gefeilt.

Mit dem Ergebnis sind alle Seiten zufrieden. Auch die Schausteller: „Nach der Premiere im Vorjahr wollten 80 Prozent meiner Kollegen wieder nach Ludwigshafen zurückkommen.“ Ein ungewöhnlich hoher Wert, meinte Göbel. Er selbst ist mit seinem Riesenrad wieder mit dabei. Nicht mit dem größten Fahrgeschäft im Fuhrpark seiner Familie: „Das ist 70 Meter hoch und steht seit März in Böblingen.“ Aber auch aus 38 Metern hat man einen beeindruckenden Ausblick über die Dächer Friesenheims und über das gesamte Festgelände, denn von allen Attraktionen ist das Riesenrad die größte.

Viele Fahrgeschäfte

„Wir haben für alle etwas dabei“, versprachen die Organisatoren im Pressegespräch. Das gilt für die Fahrgeschäfte, die vom familienfreundlichen Karussell und dem Autoscooter auch „Adrenalin-Junkies“ bedienen. Der „Top-Spin“ ist ein Überschlagfahrgeschäft in 20 Metern Höhe. Hip-Hop-Fly als „Hüpfgeschäft“, Breakdance und der rasante Polyp machen nicht nur den Fahrgästen Spaß, sondern bieten auch Zuschauern ein Vergnügen, bei dem Schadenfreude eine gewisse Rolle spielt. Die Bayernwippe und auch die „Villa Wahnsinn“ als Laufgeschäft sind neue Attraktionen auf dem Festgelände. „Dabei wollten wir das Gelände nicht überfrachten, aber wir haben auf der anderen Seite genügend spektakuläre Attraktionen, die die Leute anziehen.“

Auch für die Sicherheit ist gesorgt. Foto: Stadt

Und wenn das nicht die Fahrgeschäfte schaffen, dann vielleicht das Rahmenprogramm. Das beginnt am Eröffnungsabend mit einem großen Feuerwerk und nach dem Fassbieranstich um 18 Uhr im Bier- und Weindorf mit einem Auftritt der „Anonyme Giddarischde“, die nicht nur das Pfalzlied als ihre Hymne mitgebracht haben. Die Jens Huthoff Band spielt am Samstag. „Das Festzeltkommando“, die „Zwoa Spitzbuam“, die „Who2Ladies“ oder auch die Band „Partyfritteuse“ garantieren auf der Bühne im Bier- und Weindorf praktisch täglich für Stimmung. Und wenn gerade keine Band gebucht ist, sind immerhin noch ausgesuchte DJs am Start.

Zahlreiche Sonderaktionen

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Sonderaktionen. Los geht’s mit dem Ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, 18. Juni, 11.30 Uhr, im Autoscooter. Der Montag darauf ist der Oma-Opa-Enkel-Tag, für den Großeltern in Begleitung der Enkelkinder Gutscheine erhalten. Tags darauf startet ab 15 Uhr das Kinderfest mit der Melli und Nelli Sommertour, der Kinder-Mitmachshow und Zirkusmusikanten. Es folgen der Familientag mit halben Fahrpreisen in allen Fahrgeschäften und der „Ladies Day“ am Donnerstag sowie einem weiteren Feuerwerk am Freitag.

Zwei Feuerwerke sind geplant. Archivfoto: Moray

Einen Wechsel habe es in einem der Gastronomieschwerpunkte gegeben. Hier übernahm der Gastronomiebetrieb Kübler und Schüßler den Staffelstab. Bewährte Hände. Unter anderem liegt auch der Festplatz der Mundenheimer Gockelskerwe in ihrer Zuständigkeit. Es ist also alles gerichtet für ein zweite gelungenes Pfalzfest mit zehn tollen Tagen vor der Eberthalle.

Termin

Pfalzfest von Freitag, 16. Juni bis Sonntag, 25. Juni im Ebertpark. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 14 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag bis 24 Uhr, Sonntag 13 bis 22 Uhr. Das komplette Programm gibt es unter www.lukom.com/pfalzfest