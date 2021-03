Neue Broschüren zu den schönsten Ecken in Ludwigshafen, neue Radtouren in der Stadt und der Region sowie ein Buch: Die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) hat ein umfangreiches Tourismus-Angebot geschaffen. Am Dienstag wurde es vorgestellt. Herausgekommen ist ein ganzes Paket, ein Mix aus analogen und digitalen Medien.

Kürzlich präsentierte die Lukom die neue Ludwigshafen-App, die bereits die 2000er-Marke bei den Downloads überschritten habe, wie Markus Lemberger von der Stadtmarketinggesellschaft informierte. Zusätzlich entstanden Broschüren zu Sehenswürdigkeiten und Radtouren, ein 80-seitiges Buch mit den schönsten Bildern aus dem Facebook-Fotowettbewerb der letzten acht Jahre sowie Webseiten zu Radtouren in Ludwigshafen. In zwei einschlägigen Online-Magazinen wurden zudem Beiträge zum touristischen Angebot der Stadt platziert. Für die Umsetzung des Marketing-Förderprogramms in Ludwigshafen stellt das Wirtschaftsministerium des Landes Rheinland-Pfalz 40.000 Euro zur Verfügung.

Ludwigshafen verstehe sich als Tor zur Pfalz, warben Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes und Lemberger für „ihre“ Stadt. „Wir sind kein touristisches Ziel wie Speyer, haben aber eine interessante Geschichte zu erzählen“, sagte Keimes und dankte dem Land für die Unterstützung. „Die schönsten Ecken von Ludwigshafen“ nennt sich eine 16-seitige Broschüre, in der bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten – vom Wilhelm-Hack-Museum über den Rheinwalk, das Rehbachtal bis hin zum Street-Art-Projekt „Muralu“ in Bild und Wort dargestellt werden.

Auch auf Pfälzisch

Neben der deutschen gibt es auch eine englisch- und französischsprachige Version. Ferner wurde sie auch ins Pfälzische übersetzt und nennt sich „Die schennschde Egge vun Ludwigshafe“. Welches Museum beispielsweise „bunte Plättelcher an de Fassad“ hat, das erfährt der Leser beim Durchblättern des Heftes und kann dabei schmunzeln.

Eine weitere Broschüre ist dem Schwerpunktthema „Radtouren“ gewidmet. „Ludwigshafen ist mit seiner zentralen Lage zwischen den Kaiserdomen von Speyer und Worms, den Schlössern von Mannheim, Heidelberg oder Hambach ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Entdeckungsreisen“, betonte Keimes. Neben Touren für hartgesottene Hobbyradler sind auch familienfreundliche kurze Ausflüge durch die Stadt darin beschrieben.

Zielgruppe auch Einheimische

Mit der Kampagne möchte sich die Stadt als attraktives Ziel im Herzen der Metropolregion positionieren. Spezielle Angebote, insbesondere auch für die Schiffstouristen, die meist nur für kurze Zeit in der Stadt verweilen, sind in einem weiteren Schritt geplant. Und einen Effekt könnten die hochwertig gestalteten Broschüren auch noch zusätzlich haben: „Wir wollen erreichen, dass die Ludwigshafener stolzer werden auf ihre Heimatstadt“, unterstreicht Lemberger. Die Broschüren sind ab sofort kostenlos in der Tourist-Information am Berliner Platz erhältlich, für das 80-seitige Buch erhebt die Lukom eine Schutzgebühr von drei Euro. Die digitalen Angebote finden sich auf der Seite lukom.com.