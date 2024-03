Die laut Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) unangekündigte Aufstellung mehrerer Parkscheinautomaten im Westendviertel bleibt ein Aufregerthema.

In der Sitzung des Ortsbeirats am Dienstagabend wiederholte Heller seine Kritik an dem „sehr unglücklichen“ Vorgehen der Verwaltung. Zumal darunter vor allem städtische Mitarbeiter (Jugendamt) und Lehrer (Erich-Kästner-Schule) leiden würden. „Denen ist fast das Herz stehen geblieben.“ Wer Parkplätze streiche, müsse Alternativen bieten, so Heller. Wegen zahlreicher Baustellen würden in der Innenstadt dauerhaft 1500 bis 2000 Stellflächen wegfallen. „Davor warne ich schon seit Jahren.“

Anlieger müssten mitgenommen und rechtzeitig informiert werden. Die Erklärung der Verwaltung, vor Ort werde das neue Parkraumkonzept umgesetzt, gehe am Problem vorbei. Die Stadt könne nicht einfach Tatsachen schaffen, übte auch Raik Dreher (Grünes Forum) Kritik.

In den vergangenen Tagen hatte die Stadtverwaltung im Westendviertel mehrere Parkscheinautomaten aufgestellt – ohne den Ortsvorsteher oder die Anlieger zu informieren. Bei Heller gingen daraufhin viele Beschwerden ein. Bisher war in dem von gut 5000 Menschen bewohnten Quartier Parken mit Anwohnerausweisen oder befristet für zwei Stunden (Parkscheibe) erlaubt. Nun sind täglich von 9 bis 21 Uhr eine Mindestgebühr von 50 Cent oder eine Höchstgebühr von 3,50 Euro für maximal zwei Stunden fällig.