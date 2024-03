Zu einer Schlägerei zwischen sechs jungen Männern wurde die Polizei am Dienstag gegen 16.15 Uhr nach Oggersheim gerufen. In der Walther-Rathenau-Straße trafen die Beamten nur noch einen leichtverletzten 27-Jährigen an. Der Mann gab laut Polizei an, dass sein Handy weg sei. Die übrigen Beteiligten waren geflüchtet und wurden daher zu Fuß verfolgt. Einen 18- und einen 19-Jährigen schnappte die Polizei kurz darauf. Wo sich die anderen drei Beteiligten aufhalten, ist derzeit nicht bekannt. Der 19-Jährige räumte ein, dass er zunächst mit dem 27-Jährigen in Streit geraten sei – anfangs nur verbal. Grund für den Streit dürften Unstimmigkeiten wegen einer gemeinsamen Ex-Partnerin sein. Das Mobiltelefon des 27-Jährigen wurde bislang nicht gefunden. Ob es im Verlauf der Auseinandersetzung verloren ging oder ob einer der Beteiligten es gestohlen haben könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.