Zum Heimspielauftakt in der Handball-Oberliga empfangen die Handballer der VTV am Samstag den ambitionierten TV Homburg (20 Uhr, Schulzentrum Mundenheim). Trainer Steffen Schneider und Mannschaftskapitän Timo Naas hoffen auf eine volle Halle und erwarten eine anspruchsvolle Aufgabe.

Trotz des Sieges zum Saisonauftakt bei der HSG Kastellaun/Simmern sei noch viel Luft nach oben. „Wir haben im Angriff noch nicht auf dem Niveau gespielt“, formulierte das der Trainer. „Wir haben viel zu viel freie Bälle verworfen und einfache Fehler gemacht“, wurde Naas konkreter.

Er ist in seiner dritten Saison bei den Mundenheimern. In den beiden ersten Spielzeiten wurde er durch langwierige Verletzungen und durch die Saisonabbrüche ausgebremst. Und jetzt ist er Mannschaftskapitän – auf Entscheidung des Trainergespanns und nach Rücksprache mit dem Mannschaftsrat. „Für mich ist das eine große Ehre“, erklärte der 26-Jahre alte ehemalige Friesenheimer.

Er selbst geht fit in die Runde. „Ich habe aktuell keine Probleme, hatte eine gute Vorbereitung.“ Gefordert ist er nicht nur in der Rückraummitte, sondern auch im Deckungszentrum. Beides zentrale Baustellen gegen den TV Homburg, der sich im Vorjahr als Aufsteiger den Durchmarsch in die Dritte Liga erhofft hatte – und an diesen Ansprüchen festhält. „Das ist ein sehr stabiler Kader mit viel individueller Klasse“, charakterisiert Schneider den Gegner. „Aber wir gehen die Aufgabe selbstbewusst an. Ich sehe beide Mannschaften auf Augenhöhe.“

Homburg scheiterte selbst gesteckten Ziel

Das sieht auch Naas so. Für Ehrfurcht sieht er keinen Grund. „Natürlich wird es ein schweres Spiel. Aber das ist unser erstes Heimspiel nach über einem Jahr und darauf haben wir alle Bock“, beschreibt er die Stimmung im Kader. Die Grundnervosität sei nach dem gelungenen Saisonauftakt abgelegt und alles bereit für den ersten großen Prüfstein der Saison. „Wir beschäftigen uns erst in der letzten Trainingseinheit mit Homburg. Bis dahin konzentrieren wir uns auf uns selbst. Ich glaube, wenn es uns gelingt, unsere Leistung abzurufen, haben wir eine gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen“, sagt Naas.

In der Damen-Oberliga erwarten die VTV Mundenheim am Sonntag die Sportfreunde Budenheim (16 Uhr, Schulzentrum Mundenheim). Die Damen der TSG Friesenheim spielen zeitgleich bei der TG Osthofen.