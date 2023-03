Immer mehr Eltern in Ludwigshafen leiden unter einem dramatischen Notstand in den Kitas. Rund 2600 Kinder mussten 2022 zu Hause betreut werden, obwohl sie einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Einrichtung hatten. Das geht aus einem Zahlenwerk hervor, das die Verwaltung im Jugendhilfeausschuss vorgestellt hat.

