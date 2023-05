Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SPD-Kandidat Christian Schreider (49) hat das Direktmandat im Wahlkreis 207 Ludwigshafen/Frankenthal für seine Partei zurückgewonnen. Bei der „Wahlparty“ im Pfalzbau haben wir am Sonntagabend mit dem Friesenheimer gesprochen.

Herr Schreider, ein unerwartet klarer Sieg. Wie geht’s Ihnen?

Sehr gut. Langsam setzt die Entspannung ein und mischt sich mit Freude. Die Anspannung war schon riesig.