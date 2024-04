Die Messdiener, Messdienerinnen und einige Freunde haben an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend teilgenommen. Insgesamt 18 Kinder und Jugendliche aus Berg, Neuburg und Hagenbach im Alter von neun bis 16 Jahren sowie fünf Betreuer und Betreuerinnen haben unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ ein soziales Projekt realisiert, wie es in der Mitteilung dazu heißt. Drei ausgewählte Stromkästen am Rathaus, an der Kreuzung Bruchbergstraße / Lammstaße und an der Kreuzung Römerring / Schubertraße wurden neu gestaltet und zudem Holzfiguren bemalt. Teil des Projektes war laut Mitteilung auch das Sammeln von Spenden für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst „Windspiel“. Für die Abschlusspräsentation entwarfen die Kinder und Jugendliche Flyer und Plakate und organisierten Kuchenspenden. Zudem wurden noch Insektenhotels in bunt bemalten Konservendosen hergestellt. Überwältigt waren die Teilnehmer der 72-Stunden-Aktion von den vielen Besuchern und Besucherinnen bei der Abschlussvorstellung des Projekts. In drei Rundgängen führten die jungen Leute Gruppen zu den gestalteten Stromkästen und den Holzfiguren und boten zudem Kaffee und Kuchen im Pfarrheim an.