Das US-amerikanische Regiedebüt des deutschen Schauspielstars Franka Potente („Lola rennt“, „Der Island-Krimi“), auf Englisch gedreht, läuft in Ludwigshafen in der deutsch synchronisierten Fassung. Jake McLaughlin als Mörder, der nach Verbüßung von mehr als 20 Jahren Haft in seine Heimat, eine amerikanische Kleinstadt, zurückkehrt. Sie hat dem Rückkehrer, der auf dem Skateboard eintrifft, die Gräueltat natürlich nicht vergeben. Still und beharrlich erträgt er die Anfeindungen und stellt sich den Dämonen der Vergangenheit. Das präzise Drama erzählt glaubwürdig, wie er es schafft, seinen Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen, weil er gewillt ist, die Konsequenzen seiner Fehler zu tragen.

Spielzeiten

Donnerstag, 2.9., 22 Uhr

Freitag, 3.9., 19.45 Uhr

Mittwoch, 8.9., 18.45 Uhr

Donnerstag, 9.9., 21 Uhr