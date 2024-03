Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 56-jährigen Radfahrer und einem 40-jährigen Fahrer eines VW Passats ist es am Donnerstagmittag gegen 12.50 Uhr an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße / Nordring in Oppau gekommen. Der Radler wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.