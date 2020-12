Seit über 45 Jahren hilft die Aktion 72 Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt Organisationen, Vereine und Initiativen. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 17: Durch Spenden aus der Aktion 72 half der Verein Familie in Bewegung sozialbenachteiligten und alleinerziehenden Eltern durch Elternberatung bei Schulsorgen sowie Schülercoaching beim Homeschooling. „Dafür herzlichen Dank“, sagt die Vorsitzende Beate Eisensteck.

Fall 18: Bei Herrn B. sind Verbindlichkeiten entstanden, da er während einer langen Krankheitsphase mit Krankenhaus- und Rehaaufenthalten monatelang keine Regelungen treffen konnte, weil er keinen Zugang zu seiner Post hatte. Er lebt allein und hat niemand, der sich darum hätte kümmern können. Rechnungen blieben unbezahlt. Die Betreuung wurde erst nach einigen Monaten eingerichtet. Dank Mitteln aus der Aktion 72 verhandelte der Betreuungsverein mit Gläubigern. In einigen Fällen wurde erreicht, dass diese gegen Zahlung von Teilbeträgen die restlichen Schulden fallen ließen.

Fall 19: Frau Z. war bereits 39 Jahre alt, als sie mit ihrem vierten Kind schwanger wurde. Weil die Familienplanung der Alleinerziehenden abgeschlossen war, kam sie zur Beratung im Schwangerschaftskonflikt zu Donum vitae. Im Gespräch wurde über verschiedene Lösungswege gesprochen und eine weitere Begleitung angeboten. Drei Monate später meldete sich die berufstätige Frau wieder, weil sie sich für ihr Baby entschieden hatte, aber es schwierig für sie war, die Babyausstattung aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Durch die Schwangerschaft war ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen worden, und sie hatte weniger Einkommen. Ein Antrag an die Bundesstiftung konnte gestellt werden, und die Schwangere erhielt Hilfe aus der Aktion 72. Sie wird weiter durch die Donum-vitae-Beratungsstelle begleitet, und nun freut sich die ganze Familie auf das Baby.

Fall 20: Herr B., vierfacher Familienvater, erlitt durch einen schweren Verkehrsunfall eine Beinverletzung. Behandlung und Reha zogen sich lange hin. Er wurde arbeitslos und geriet in eine Depression. Auch gesundheitliche Probleme der Kinder belasten die Familie. Die Lebensmittelhilfe der Tafel und auch der Zuspruch der Tafel-Helfer machen ihnen das Leben etwas leichter. Die Tafel wird von der Aktion 72 unterstützt.

Die Spendenliste

Zwischenstand 8. Dezember: 36.246,39 Euro (inkl. Spenden ohne Namen).

Zur Sache: Die Spendenliste

Wir veröffentlichen jedes Jahr eine Spendenliste mit den Namen der Spender und dem Geldbetrag, der für die Aktion 72 gespendet wird. Es ist nicht möglich, bei jedem Spender die Einwilligung für die Veröffentlichung seines Namens einzuholen. Wer aus Datenschutzgründen namentlich nicht genannt werden will, muss dies auf seiner Überweisung vermerken, nur dann wird der Betrag ohne Spender in der Liste genannt. Ohne entsprechenden Vermerk erscheint ansonsten der Name des Spenders.