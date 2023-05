Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pause ist vorbei. Am Wochenende starten die Zweitliga-Faustballer des TB Oppau in die Hallenrunde. Diese soll für das Team von Trainer Matthias Bog weniger aufregend verlaufen als die Feldrunde. Das Ziel für den Ludwigshafener Klub ist das Tabellenmittelfeld. Die ersten Punkte sollen am Samstag (15 Uhr) beim Auswärtsspieltag in Offenburg geholt werden.

Es geht wieder los für die Faustballer des TB Oppau. Nach dem Klassenverbleib, den das Team von Matthias Bog im Feld klar machte, steht nun die – beim TBO – so beliebte Hallenrunde auf