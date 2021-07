Spätestens seit der Corona-Krise steht das Thema Innenstadt weit oben auf der politischen Agenda – auch in Ludwigshafen. Jetzt haben sich die Industrie- und Handelskammern zu Wort gemeldet und erklärt, wie sie den Strukturwandel der Stadtzentren begleiten wollen.

„Unsere Interessen werden häufig nicht gehört.“ Auf diese Formel brachte es am Donnerstag Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar. Gerichtet hätte er diese Worte gerne an Peter Altmaier (CDU), doch der Bundeswirtschaftsminister sagte seine Teilnahme am geplanten Wirtschaftsforum in Ludwigshafen ab. Was die Vertreter der Wirtschaft und des Handels beim Stichwort „Innenstadt“ umtreibt, wurde trotzdem deutlich.

Wer zum Beispiel wolle, dass der stationäre Handel am Online-Handel teilnimmt, müsse sicherstellen, dass die Ware auch in die Stadt kommt. „Sagen Sie heute aber mal als Händler, dass sie neben ihrem Geschäft in der Innenstadt einen Logistikstandort brauchen“, sagte Manfred Schnabel. „Innenstadtwirtschaft wird nur dann funktionieren, wenn sie auch wirtschaftlich und nicht nur schön ist“, betonte er. Alles, was in der Stadt konsumiert werde, müssen eben auch dorthin geliefert werden. Deshalb betonten die IHK-Vertreter, dass insbesondere das Thema Stellplatzangebot relevant bleibe – und gemeinsam mit den Themen Nahverkehr und Radwege gedacht werden müsse.

„Politik ist gefordert“

„Der Handel ist für die Innenstädte extrem wichtig, alleine kann er sie aber nicht retten“, sagte Albrecht Hornbach, Präsident der IHK Pfalz. Ohne den Handel funktioniere die Rettung der Innenstadt allerdings auch nicht. Die derzeitige Krux: Insbesondere diejenigen Branchen, die bisher die Innenstädte prägten, verzeichneten derzeit die höchsten Zuwächse beim Online-Geschäft. Etwa die Bereiche „Mode und Accessoires“ oder auch „Elektro“. Die IHK-Vertreter fordern deshalb digitale Lösungen für Handel und City, ein professionelles Citymanagement sowie die Sicherung der Erreichbarkeit der Innenstädte.

Wichtig sei dabei das Zusammenspiel aller relevanten Akteure. Insbesondere die Eigentümer von Innenstadtimmobilien müssten an den Tisch geholt werden, denn solche Immobilien seien vielfach nicht im Besitz von Händlern oder der Stadt. „Die gehören oft Leuten oder Firmen, die gar nicht am Standort sind“, sagte Tim Wiedemann, Geschäftsführer bei der IHK Rheinhessen aus Worms.

Auf den Nägeln brennt den Wirtschaftsvertretern allerdings auch die Zusammenarbeit mit der Politik. „Die Politik ist gefordert, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Unternehmertum und Bürgersinn sich zum Wohle der Innenstädte entwickeln können“, meinte Alfred Hornbach. Das Ziel müsse lauten: „Mehr Offenheit, mehr Kreativität, weniger Fesseln.“

Ludwigshafen im Jahr 2035

Wie das konkret in Ludwigshafen aussehen könnte, erläuterte Jürgen Vogel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Pfalz. „In erster Linie muss sich die Stadtverwaltung gemeinsam mit allen Innenstadt-Akteuren die Frage stellen: Wo wollen wir hin? Wie soll Ludwigshafen im Jahr 2035 aussehen?“ Aus Vogels Sicht ist zum Beispiel klar, dass der Handel in Ludwigshafen eine Rolle spielt, die Innenstadt aber auch prädestiniert ist für Wohnen, Dienstleistung und studentisches Leben.

„Ludwigshafen hatte vor 15 Jahren nicht so viele Handelsunternehmen wie heute, weil zum Beispiel in der Rhein-Galerie viele Unternehmen dazugekommen sind.“ Jetzt gehe es darum, dies zu kombinieren mit innerstädtischem, bezahlbarem Wohnraum, der sich auch generationenübergreifend anbiete, weil er zentral liege und umgeben von Kulturangeboten sei. „Wir können hier etwas gestalten“, betonte Vogel. Weil sich dies aber nicht kurzfristig aus dem Boden stampfen lasse, seien Impulse und gute Ideen nötig. „Alles steht und fällt mit dem Konzept“, ist er sich sicher. Aber auch mit Akteuren, die sagen: „Wir glauben an diese Stadt.“

„Lösungen vor Ort“

Am Herzen liegen Vogel deshalb niedrigschwellige Förderprogramme für Unternehmer oder andere Akteure. „Oft ist einfach der Bürokratieaufwand sehr hoch, aber es gibt gute Ideen zur Stadtverschönerung oder -möblierung, und auch für Aktionen und Events.“ Finanziell habe die Stadt Ludwigshafen da sicher wenig Spielraum, gibt er zu. Deshalb sei die Politik auch auf allen Ebenen gefordert. Ein Argument, dass auch die Vertreter der IHK Metropolregion Rhein-Neckar aufgreifen.

„Wenn die Stadt sich nicht entwickelt und keine Zukunft hat, dann steht auch die Stadtgesellschaft auf dem Spiel“, resümierte etwa Manfred Schnabel, der Präsident der IHK Rhein-Neckar. An der Erarbeitung von Lösungen und Zukunftsstrategien müsse sich deshalb die gesamte Gesellschaft beteiligen. Klar sei aber auch: Innenstadt-Akteure brauchen mehr Spielraum und weniger Regulierung. Aus Innenstädten Erlebnisorte zu machen, gehe nur mit den richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. „Und schnellen unbürokratischen Lösungen vor Ort, wie sie einige Kommunen während der Corona-Krise zum Beispiel bei der Außengastronomie ermöglicht haben“, sagte Michael Kundel, Vizepräsident der IHK für Rheinhessen.

Kommentar

Ludwigshafens Innenstadt hat jede Menge Potenzial.

Was noch fehlt, ist ein klares Ziel – und jemand, der vorangeht.

Außer im Wappen fehlt Ludwigshafen ein Anker. Es gibt keinen Dom wie in Speyer, keinen Engelhorn wie in Mannheim und keinen grandios schönen Wochenmarkt wie in Frankenthal. Es gibt auch keine Altstadt wie in Heidelberg, keinen Innenstadthafen wie in Kopenhagen. Und wer von außen auf diese Stadt blickt, dem fällt auf, dass es auch kaum Ludwigshafener gibt, die sich überhaupt als solche bezeichnen. In der Regel sind das Friesenheimer, Oggersheimer oder Maudacher – die Identifikation läuft über die Stadtteile. LU City muss es also ohne Anker schaffen. Das ist durchaus machbar, wenn jetzt alle an einem Strang ziehen und ein gemeinsames Ziel formulieren. Wenn jemand vorangeht und dafür all sein Engagement in den Ring wirft. Denn nur so wird es gelingen, andere Akteure mitzureißen, nur so dreht man die Innenstadt-Spirale wieder in Richtung Attraktivität und damit auch Identifikation.