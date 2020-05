Die Quarantäne für die Asylbewerberunterkunft in der Mannheimer Straße in Oggersheim ist seit Montag aufgehoben. Das hat die Ludwigshafener Stadtverwaltung am späten Dienstagnachmittag bestätigt. Ehrenamtliche Helfer hatten – wie berichtet – schon am Dienstagmittag darüber informiert, dass die Bewohner „nun wieder frei“ seien.

„Die jüngsten Testergebnisse von Untersuchungen der Infektionsambulanz des Klinikums Ludwigshafen haben ergeben, dass die dort noch untergebrachten Männer allesamt nicht mit dem Coronavirus infiziert sind“, teilte eine Rathaus-Sprecherin mit. Mit der Aufhebung der Quarantäne in dieser Unterkunft könnten 21 Männer, die sich mit dem Virus infiziert hatten und an anderen Standorten untergebracht worden waren, nun wieder zurück nach Oggersheim ziehen. Bei ihnen liegen ebenso negative Testergebnisse vor, weshalb sie aus der Quarantäne bereits seit ein paar Tagen entlassen worden seien.

Mehr als die Hälfte der 171 Bewohner infiziert

Insgesamt hatten sich laut Gesundheitsamt 82 von 171 Männern aus der Oggersheimer Unterkunft mit dem Coronavirus infiziert. Die Infektionen waren der Verwaltung zufolge nach und nach festgestellt worden, alle Infizierten seien jeweils sofort aus der Unterkunft in Oggersheim herausgeholt worden.

Bei den Personen, die sich derzeit immer noch an weiteren Standorten in Ludwigshafen in Quarantäne befinden, stünden entweder noch Testergebnisse aus oder weitere Tests an. Erst wenn die Testergebnisse vorliegen und negativ sind und das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises zustimmt, werde die Quarantäne auch für diese Männer aufgehoben, so die Verwaltung.

„Situation war nicht einfach“

„Ich freue mich, dass wir die Quarantäne in der Unterkunft in Oggersheim nun aufheben können, und hoffe, dass für die Bewohner ein Stück Normalität zurückkehrt. Die Situation war für alle nicht einfach“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Die Unterkunft in Oggersheim stand seit 1. April unter Quarantäne, als bekannt geworden war, dass sich zwei dort untergebrachte Männer mit dem Coronavirus infiziert hatten. Insgesamt waren seither 82 Infizierte sowie vier Kontaktpersonen an anderen Standorten untergebracht worden.