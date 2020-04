In der Asylunterkunft in der Mannheimer Straße sind laut Stadt mittlerweile alle Bewohner auf das Coronavirus getestet worden. Infizierte und ihre Kontaktpersonen werden an anderen Orten betreut. Alle befänden sich „in einem guten gesundheitlichen Zustand“.

Bei 59 Bewohnern der Oggersheimer Unterkunft war der Test positiv ausgefallen. Diese Bewohner sowie ihre direkten Kontaktpersonen seien aus der Unterkunft herausgeholt und „an anderen Standorten im Stadtgebiet“ untergebracht worden, heißt es aus der Verwaltung. Genaue Angaben dazu, um welche Art der Unterbringung es sich dabei handelt, machte sie nicht. RHEINPFALZ-Informationen zufolge unterstützte die Polizei die Verlegung, die unter anderem am Ostermontag stattfand.

„Alle Bewohner an allen Standorten sind gut versorgt, und alle sind in einem guten gesundheitlichen Zustand“, sagt Gesundheitsdezernentin Beate Steeg (SPD), die eigenen Angaben zufolge täglich in den Einrichtungen ist und den Bewohnern die Situation erläutert. Auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sei bereits zwei Mal vor Ort gewesen. Sollte sich der Zustand der Bewohner verschlechtern, würden sie ins Klinikum verlegt.

Mobile Untersuchungsteams vor Ort

Die Infizierten werden laut Stadt medizinisch versorgt. In Bezug auf Corona übernehmen das mobile Untersuchungsteams des Klinikums und der Bundeswehr. Für die sonstige medizinische Versorgung sei die Kassenärztliche Vereinigung um Unterstützung gebeten worden. Alle positiv Getesteten werden laut Verwaltung nach 14 Tagen erneut getestet. Wenn das Ergebnis dann negativ sei, könne derjenige in die ursprüngliche Unterkunft zurück.

Die Stadtverwaltung versorge die Bewohner an allen Standorten mit drei Mahlzeiten am Tag. Man sei auch dabei, „Möglichkeiten der Freizeitgestaltung einzurichten“. Auch psychologische Betreuung werde ermöglicht. Auf Wunsch der Betroffenen habe die Stadt auch Kontakt mit deren Arbeitgebern aufgenommen und sei bei diesen auf Verständnis im Umgang mit der Quarantäne gestoßen.

Mediziner Uebel: „Ein Hotspot“

„So eine Gemeinschaftsunterkunft ist bei einer Epidemie ein Hotspot. Da verläuft eine Infektion ganz schnell“, sagt Mediziner und CDU-Stadtratschef Peter Uebel, der die Asylbewerber in der Oggersheimer Unterkunft untersucht hat. Bei den Flüchtlingen handele es sich um junge gesunde Männer. Daher sei nicht mit größeren gesundheitlichen Problemen zu rechnen, meint Uebel. Natürlich seien die Bewohner verängstigt, aber in zwei Wochen sei das Thema Corona dort vermutlich abgehakt und die Betroffenen seien dann immun. Die medizinische Versorgung der Flüchtlinge sei geregelt. Wer das Virus in die Unterkunft eingeschleppt habe, sei offen. Mediziner Uebel warnt davor, dass Corona in den Alten- und Pflegeheimen in der Stadt wesentlich schlimmere Folgen haben könnte. „Senioren sind besonders schutzbedürftig. Wir müssen alles daran setzen, dass es in den Heimen zu keiner Ansteckung kommt.“

Neun neue Fälle in der Stadt

Die Kreisverwaltung hat am Mittwochnachmittag neue Fallzahlen vorgelegt. 184 bestätigte Corona-Fälle gibt es demnach im Rhein-Pfalz-Kreis. Das sind vier mehr als am Dienstag. Für die Stadt Ludwigshafen vermeldet das beim Kreis angesiedelte Gesundheitsamt nun 225 Fälle, sprich: neun mehr als am Tag zuvor. In Mannheim gibt es 402 bestätigte Fälle.