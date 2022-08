An ein Urlaubsdomizil für Ludwigshafener Beamte erinnert im „Museum unterm Trifels“ in Annweiler derzeit eine Sonderausstellung. Auf alten Fotografien, Ansichtskarten und Souvenirs ist das ehemalige Erholungsheim abgebildet, in dem der Berufsstand jahrelang seine Sommerfrische verbrachte.

Als sich die Stadt Ludwigshafen auf ihren 50. Geburtstag im Jahr 1909 vorbereitete, entstand die Idee, ein solches Erholungsheim für städtische Angestellte, in der Regel Beamte, zu bauen, abseits von Industrie und Lärm der rasant wachsenden Großstadt. Fündig wurden der umtriebige Stadtbaudirektor Markus Sternlieb am Ortsrand von Annweiler. Ausgestattet mit neuesten Standards wie elektrischem Licht, Badezimmern und einem Anbau für eine Kegelbahn, wurde das Jugendstilgebäude im Sommer 1911 mit über 500 geladenen Gästen eröffnet. In den beiden Weltkriegen diente es zunächst als Lazarett, später als Krankenhaus. Unter dem Namen „Kurhaus Trifels“ fungierte es ab 1951 wieder als Erholungsheim für Ludwigshafener Beamte, ehe es in den 1970er Jahren von der Stadt veräußert wurde. Heute wird es als Seminarhotel geführt.

Hissflagge aus 50er-Jahren

Zusammengetragen wurden die Exponate der bis 1. November laufenden Sonderausstellung im „Museum unterm Trifels“ vom Sammler-Ehepaar Brigitte und Gérard Salmon. Danach geht das Sammlungskonvolut über in den Besitz des „Museums unterm Trifels“. Bis auf eine große Fahne, die jetzt an die Stadt Ludwigshafen übergeben worden ist. Die sogenannte Hissflagge in Rot-Gelb-Rot stammt vermutlich aus den frühen 1950er Jahren. Das größte Ausstellungsstück zeigt das seit 1937 von Bayern zugelassene Stadtwappen in Form eines goldenen, in Rot gesenkten Ankers.

Die Fahne haben Stadtmuseumsleiterin Regina Heilmann und Klaus-Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, entgegengenommen. Sie wird zunächst in einem Depot des Stadtmuseums verwahrt. Der Kontakt mit dem Annweiler Museums- und Archivleiter Sven Gütermann kam zustande, weil das „Museum unterm Trifels“ derzeit die Wanderausstellung „Aus dem Schatten ins Licht. Starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“ präsentiert, die wiederum von den Stadtmuseen Ludwigshafen und Zweibrücken konzipiert wurde. Im Zuge dieser Kooperation ist die Idee entstanden, an die wechselvolle Geschichte des ehemaligen Erholungsheim der Stadt in idyllischem Ambiente zu erinnern.

Literatur

Bettina, Angelika und Hannah Hornbach, Kurhaus Trifels: Vom Erholungsheim zum Jugendstilhotel

Stefan Mörz, Der Baumeister Ludwighafens: Markus Sternlieb (1877-1934)