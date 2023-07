Die CDU-Fraktion schlägt Volker Proffen für die Nachfolge von Christian Specht als Bürgermeister für Finanzen, Sicherheit und öffentlichem Nahverkehr vor. Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am 25. Juli über die Personalie entscheiden.„Volker Proffen war von Anfang an der Top-Kandidat und wir freuen uns, dass er zugesagt hat“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Claudius Kranz. Er passe von der Ausbildung, seinen Netzwerken in Politik und Gesellschaft, seiner Verankerung in Mannheim und „vor allem seinem einnehmenden Wesen“ zielgenau auf die Aufgaben. In den kommenden Tagen wird sich Proffen in weiteren Fraktionen vorstellen.

Karriere bei Südzucker

Der 44-Jährige lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern in Mannheim-Neckarau, wo er auch geboren wurde. Dem Studium der internationalen BWL ließ er ein Aufbaustudium sowie einige Jahre später die Promotion folgen. Er hatte seit 1999 bei der Friatec AG in Mannheim, der Daimler AG in Stuttgart und der Südzucker AG wiederum in Mannheim verschiedene Positionen inne. Bei Südzucker begann er als persönlicher Referent des Vorstandsvorsitzenden, bevor er Koordinator Nachhaltigkeit und schließlich Leiter Politik wurde. Seit zwölf Jahren ist Proffen ehrenamtlich als Vorsitzender des TSV Neckarau engagiert.

Der bisherige Erste Bürgermeister Specht ist am Sonntag zu Mannheims neuem Oberbürgermeister gewählt worden. Er wiederum tritt die Nachfolge von Peter Kurz (SPD) an, der das Amt 16 Jahre lang inne hatte.