Von Stefan Keller

Freitagabend im Pfalzbau: Die Besucher des 3. Philharmonischen Konzerts mit dem Titel „Sehnsucht“, sind gerade frisch gestärkt und erwartungsfroh aus der Pause auf ihre Plätze zurückgekehrt. Es ist die erste Aufführung im neuen Jahr 2022. Bisher haben sie ein großartiges Programm erlebt. Noch ist die Bühne leer. Statt der erwarteten Musiker tritt allein Beat Fehlmann an die Bühnenrampe. „Sie denken sicher, es ist etwas Schlimmes passiert“, sagt der Intendant der Staatsphilharmonie. Das sei aber nicht der Fall. Er müsse lediglich etwas bekanntgeben, das in Zeiten wie diesen jedoch eine enorme Bedeutung haben könne. Er bitte um Verständnis für diese Verzögerung.

Fehlmann hält ein gelbes Papier in die Höhe und erklärt: „In der Pause wurde dieser Impfausweis gefunden von Herrn Klaus E. Er kann bei mir nach dem Konzert abgeholt werden, natürlich gegen einen angemessenen Preis“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Fehlmann beeilt sich nach Konzertende, schnell vor die Saaltür zu kommen. Dort stellt er sich mit dem Ausweis in der Hand in die Flut der herausströmenden, Maske tragenden Konzertbesucher. Klaus E. hat sich noch nicht gemeldet, sagt er auf Nachfrage. Ob E. etwa auf der Suche nach dem Pass nach der Pause draußen geblieben ist? Fehlmann weiß es nicht. Er bleibt am Treppenabgang stehen. Voller Sehnsucht und Zuversicht.